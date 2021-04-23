Урядова аптечна мережа "Ліки України" отримала мільйонні збитки

Державна аудиторська служба провела аудиторську перевірку державної акціонерної компанії "Ліки України" та виявила порушення на мільйони гривень за 2018-2020 роки.

Про це йдеться у листі Держаудитслужби до Кабінету Міністрів про результати аудиту, який проаналізував Марлін.

Річні збитки компанії "Ліки України", якою управляє уряд, за 2018 рік становили 6,4 млн грн, а за 2019 рік – 4,8 млн грн.

За результатами проведеного аудиту, у період з січня 2018 року до серпня 2020 року загальна кількість аптек та аптечних пунктів урядової компанії та її дочірніх підприємств знизилась у 2,8 рази.

Так, у 2018 році функціонувало 12 аптек та 16 аптечних пунктів, тоді як у 2020 році залишилось 4 аптеки та 6 пунктів. Так само зменшився товарообіг і погіршилась ситуація держкомпанії на українському аптечному ринку, загальна частка у продажах з 0,14% змінилась на 0,001%.

Аудитом встановлено, що керівництво компанією "Ліки України" здійснювалось одноосібно головою правління через незатвердження наглядової ради. За період проведення аудиту протягом двох років в держкомпанії посаду голову правління обіймали чотири особи.

Серед факторів, які негативно впливали на фінансово-господарську діяльність держкомпанії, аудитори відзначили застарілий стратегічний план.

"Недосконалість стратегії розвитку компанії призводить до згортання її аптечної мережі, скорочення товарообороту та недостатнього виконання завдань і предмету діяльності, визначених статутом, зокрема щодо забезпечення закладів охорони здоров’я та населення через аптеки лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Водночас, зважаючи на наявність державних підприємств, які також здійснюють діяльність із забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення, компанія "Ліки України" взагалі втрачає актуальність свого функціонування", – підсумовано у листі на Кабміну.

Таким чином, неефективні управлінські рішення призвези до надмірних витрат та недоотримання додаткових надходжень.

Для прикладу, "Ліки України" втратила можливість отримати доходи на суму 942,4 тис грн через неефективне надання майна в оренду. Мова йде про неринкову орендну плату, заниження площі оренди в документах і невикористання 40% приміщень компанії.

Крім цього, проведеною інвентаризацією товарів на аптечній базі компанії установлено нестачу лікарських засобів, медичних виробів, обладнання на загальну суму 1,7 млн грн.

Також під час надання послуг із зберігання лікарських засобів "Ліки України" втратили можливість отримати додатковий дохід на суму 588,8 тис грн.

Додатково аудиторами було витрачено 516,9 тис грн на юридичні послуги попри наявність штатного юриста в компанії та попри відсутність судових справ. Крім цього, держкомпанія втратила зобов’язання боржників на 362,7 тис грн через те, що не проводила претензійно-позовні роботи зі стягнення.

Економічна правда