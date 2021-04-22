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"Укрзалізниця" співпрацюватиме з польською Pesa над відновленням потягів

Четвер, 22 квітня 2021, 20:28
 

Укрзалізниця та Pesa Bydgoszcz S.A. обговорили співпрацю щодо відновлення дизель-поїздів польського виробництва та залучення до проєкту City Express.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

За словами т.в.о. Залізниці Івана Юрика, наразі лише 4 з 14 рейкових автобусів Pesa, які експлуатує українська залізниця, знаходяться в робочому стані. 

"Частина цих поїздів використовується на маршруті бориспільського експресу. Тому нам важливо їх якісно та заздалегідь підготувати до очікуваного пожвавлення пасажиропотоку, після поновлення обсягів міжнародних авіаперевезень", — зазначив він.

Згідно домовленостей, УЗ та завод-виробник проведуть технічну оцінку стану рухомого складу та опрацюють оптимальну програму ремонту. Також сторони попередньо домовилися щодо програми навчання українських спеціалістів з технічного обслуговування поїздів, що у майбутньому дозволить зменшити експлуатаційні витрати українського перевізника та локалізацію ремонтів.

Укрзалізниця запросила польських колег до співпраці в рамках проєкту City Express: "Цей проєкт визначений одним з пріоритетних для розвитку інфраструктури країни. Саме тому Укрзалізниця для пошуку партнерів проводить переговори з провідними виробниками рухомого складу", — додав Юрик.

Економічна правда

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