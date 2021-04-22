Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль – опитування НБУ

У січні-березні 2021 року попит на кредити збільшився з боку бізнесу і населення, зокрема попит на іпотеку був найвищим за всю історію спостережень.

Про це свідчать результати опитування НБУ про умови банківського кредитування.

Зазначається, що у січні-березні попит на бізнес-кредити зріс, найбільше - на позики МСП, гривневі та довгострокові кредити.

"Головними чинниками пожвавлення попиту залишаються зниження відсоткових ставок, потреба підприємств у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, а також реструктуризація боргів.

Пом'якшення кредитних стандартів для бізнесу банки пояснюють високим рівнем ліквідності, посиленням конкуренції з іншими банками, а також поліпшенням очікувань стосовно загальної економічної активності та розвитку окремих галузей, передусім для МСБ. Зниження відсоткових ставок є головною причиною пом’якшення умов кредитування", - йдеться у повідомленні.

При цьому, майже чверть опитаних респондентів відзначили збільшення рівня схвалення заявок на бізнес-кредити та пом’якшення вимог до розміру кредиту.

Понад 80% фінустанов оцінили боргове навантаження корпоративних позичальників як середнє, водночас для великих підприємств оцінка є вищою порівняно з МСП.

Результати опитування також свідчать, що попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль.

"Кредитну активність позичальників стимулювали зниження відсоткових ставок, покращення споживчих настроїв та перспективи розвитку ринку нерухомості", - додали в НБУ.

Підкреслюється, що зміни попиту на іпотеку банки оцінили найвище за всю історію спостережень.

"Стандарти кредитування домогосподарств незначно пом’якшилися, більшою мірою за споживчими позиками завдяки конкуренції як між банками, так і небанківськими фінансовим установами.

Пом'якшенню стандартів іпотечного кредитування сприяли позитивні очікування перспектив ринку нерухомості. Рівень схвалення заявок на іпотечні та споживчі кредити помірно збільшився завдяки зменшенню відсоткових ставок. Рівень закредитованості домогосподарств є низьким, переважно за оцінкою великих банків", - повідомили у регуляторі.

Учасники опитування позитивно оцінюють перспективи кредитування в наступні 12 місяців: 78% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля корпорацій, 82% - домогосподарств, це найвищі з 2015 року оцінки приросту кредитного портфеля населення, утім, окремі великі банки очікують певного погіршення його якості.

У найближчі три місяці банки прогнозують зростання ризиків: кредитного, процентного та ризику ліквідності.

Опитування проводилося із 19 березня до 9 квітня 2021 року серед кредитних менеджерів 23 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 88%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Економічна правда