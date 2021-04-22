"Укрпошта" почала приймати документи у "Дії" для оплати платежів

Комп'ютеризовані відділення "Укрпошти" почали приймати електронні документи у застосунку "Дія" для оплати платежів від 5 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Зазначається, що тепер для здійснення платежів на загальну суму від 5 тис грн більше не потрібно надавати паперові документи, які посвідчують особу, - достатньо мати електронні документи у застосунку, встановленому на смартфоні клієнта.

"Застосунок генерує індивідуальний штрих-код для документа, що зчитується сканером у відділенні при оплаті платежу. А після дозволу користувача в застосунку Дія копії е-документів передаються до системи Укрпошти.

Наприклад, клієнти у відділенні при оплаті вартості навчання у ВНЗ, податку на купівлю нерухомості чи придбання автомобіля, послуг нотаріусів чи інших платежів можуть показати лише документи із застосунку Дія", - пояснили в компанії.

"Замість паперових документів, які посвідчують особу, у застосунку використовуються електронні: паспорт громадянина України (ID-картка) або закордонний паспорт.

Звертаємо увагу, щоб сплатити комунальні чи бюджетні платежі на загальну суму до 30 000 гривень, не потрібно надавати документи для верифікації особи", - додали в "Укрпошті".

Компанія також нагадала, що у разі здійснення фінансової операції на загальну суму понад 30 000 грн, згідно з внутрішніми нормативними документами Укрпошти з питань фінансового моніторингу, клієнт має заповнити анкету.

А у разі здійснення фінансової операції на суму 400 000 гривень або більше додатково до анкети необхідно надати копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.

"Це може бути довідка про зарплату, виписка про суму коштів на рахунку, документи, що підтверджують отримання спадщини тощо", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба компанії також нагадала, що у березні Укрпошта почала приймати е-документи в Дії для отримання посилок в межах України із післяплатою на суму від 5000 грн та міжнародних посилок із післяплатою на будь-яку суму, а також для приймання та виплати поштових переказів (в тому числі переказів післяплати і митних платежів).

Економічна правда