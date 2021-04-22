Уряд планує виділяти малозабезпеченим сім'ям до 100 тисяч під 0% на відкриття бізнесу

Кабмін 21 квітня затвердив Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Головним механізмом стимулювання громадян до повернення на ринок праці є надання безвідсоткової поворотної одноразової допомоги, яка надаватиметься непрацюючим працездатним особам - членам малозабезпечених сімей для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір допомоги становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, у якому приймається рішення про її надання.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата - 6 тис грн, з 1 грудня її піднімуть до 6,5 тис грн.

Відповідно до пояснювальної записки до прийнятого урядом проєкту постанови, надання такої допомоги планують ввести з 1 січня 2022 року за рахунок коштів нової бюджетної програми, яка має бути передбачена для Мінсоцполітики у держбюджеті-2022.

"Передувала рішенню уряду успішна реалізація пілотного проєкту "Рука допомоги", який впроваджувався Міністерством соціальної політики за підтримки Світового банку у 2017 - 2019 рр. у Харківській, Львівській та Полтавській областях та окремих об'єднаних територіальних громадах Житомирської, Донецької, Чернігівської областей.

Під час пілотного проєкту підприємцями стали 237 малозабезпечених безробітних та вимушених переселенців. За три роки лише 19 з них припинили підприємницьку діяльність, що становить всього 8%", - заявили у Мінсоцполітики.

Повідомляється, що сфери діяльності учасників проекту - від автосервісу до виготовлення меблів, одягу і взуття, від виробництва продуктів харчування до лісного господарства і виконання висотних робіт. Середній місячний дохід становив від 25 до 150 тис гривень.

Економічна правда