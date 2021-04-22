Фільми для незрячих людей: SWEET.TV долучився до проєкту "Доступне кіно"

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав співпрацю з агенцією "Доступне Кіно", що працює в межах громадської організації "Боротьба за права".

Мета співпраці — щоб якісних, легальних, доступних для незрячих людей фільмів українською мовою ставало більше.

Тепер в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV незрячі люди та люди з порушенням зору можуть переглянути кіно зі звукоописом: "Ціна правди", "Мої думки тихі", "Донбас", "Пригоди S Миколая", "Міф", "Забуті" та інші.

Ці та інші фільми стали доступними за підтримки Українського культурного фонду, Дому Європи та фонду Здоров'я Майбутнього.

За приблизними підрахунками, близько мільйона українців та українок мають порушення зору або слуху та потребують доступні формати для перегляду кіно.

Відтепер SWEET.TV стає платформою, на якій незрячі глядачі й глядачки можуть легально дивитися якісне та доступне кіно українською мовою, не покидаючи при цьому комфорт власних домівок.

"Дивитися кіно — це не привілей, а невід’ємне право кожної людини. Ми були вражені, коли дізналися, що так багато українців та українок цього права позбавлені. Саме тому ми виявили ініціативу приєднатися до проєкту. Створення звукоописів — цікава та дуже важлива робота, що робить світ навколо доступнішим. Ми хочемо, щоб кожен українець та українка могли переглядати фільми так, як буде зручно саме йому або їй. Для нас співпраця з агенцією "Доступне кіно" — важливий крок до досягнення цієї мети", — наголошує директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

"Важливим фактором, який вплинув на початок співпраці, стало те, що SWEET.TV має прямі контракти з правовласниками голлівудських фільмів. А також надає можливість працювати з якісним україномовним контентом, що надзвичайно цікаво та актуально для незрячих глядачів", — ділиться Вікторія Лучка, співзасновниця агенції "Доступне кіно".

Для того, щоб незряча людина могла переглядати фільми, необхідно створити звукоопис.

Звукоопис (аудіодискрипція) — це доступний формат, що передбачає закадрову, спеціально створену звукову доріжку з описом візуальної частини фільму для людей з порушенням зору, незрячих людей, та людей з іншими видами інвалідності.

В сумі з оригінальною аудіодіо доріжкою фільму, незряча людина може повною мірою сприймати інформацію.

"Щоб створити звукоопис до фільму, перш за все потрібно визначити часові рамки між діалогами та важливими звуками, у яких розміститься опис. Далі ми створюємо текст, після чого опрацьовуємо його з незрячими консультантами. Фінальним етапом стає запис аудіодоріжки та монтаж, — зазначає Вікторія Лучка, — Найскладніше завдання — написати добрий текст. Він повинен якісно описувати те, що відбувається на екрані, щоб незряча людина могла легко уявити картинку".

У межах проєкту було організовано безкоштовний перегляд доступних фільмів у спеціалізованих бібліотеках і школах для всіх охочих незрячих людей. Зокрема було запрошено дітей з інтернатів і дитячих будинків, які мають порушення зору.

Повний список фільмів, що доступні для людей з порушенням зору, можна дізнатись за посиланням.

Для нових абонентів у SWEET.TV діє спеціальна пропозиція, що надає безкоштовний доступ до всіх функцій сервісу на 7 діб.