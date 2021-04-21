Оцінка бізнесом роботи митниці впала до дворічного мінімуму – опитування ЄБА

Інтегральний показник Митного індексу знизився до 3,08 балів за 5-ти бальною шкалою - це найнижчий показник з першої половини 2019 року.

Про це свідчать висновки нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з DHL Express в Україні.

Зазначається, що у попередньому періоді показник індексу складав 3,37 балів.

"Серед складників індексу найгірше митні експерти оцінили якість надання митних послуг, найкраще - роботу "Єдиного вікна", - йдеться у повідомленні.

"Бізнес дещо погіршив оцінку роботи митних органів у другому півріччі 2020 року, хоча з 2019 року настрої митних експертів залишалися концептуально незмінними.

Так, 32% респондентів здебільшого незадоволені, а 11% - повністю незадоволені якістю послуг та професіоналізмом посадових осіб на митниці. У порівнянні з минулорічними 10% незадоволених станом справ на митниці ці показники суттєво зросли. Водночас зменшилася і кількість здебільшого задоволених роботою митних органів експертів - 38% (54% у минулому періоді)", - додали в ЄБА.

При цьому, практично незмінною залишається оцінка рівня корупції –- 57% вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні (56% у попередньому періоді).

"Далі думки бізнесу поляризувались. Тоді як 21% опитаних помітили збільшення проявів корупції, інші 22% вважають, що рівень корупційного тиску на бізнес зменшився", - йдеться у повідомленні.

"Оцінка роботи системи "Єдине вікно" хоча й виявилася найвищою серед компонентів індексу, втім теж дещо погіршилась у порівнянні з минулим роком. Відсоток респондентів, які здебільшого або повністю задоволені користуванням системи дещо зменшився з 67% до поточних 55%.

Водночас 18% залишилися невдоволеними роботою системи (7% у попередньому періоді). Однією з причин цьому можуть бути недоліки функціонування "Єдиного вікна", про які бізнес повідомляє із року в рік - це, перш за все, випадки затребування паперових документів на додачу до електронних та відсутність злагодженої взаємодії між митними та контролюючими органами", - ззначають в асоціації.

"У контексті взаємодії з митницею протягом останніх пів року бізнес відзначає "кадрову лихоманку" серед топ-керівництва Держмитслужби, адже за цей час встигло змінитись чотири очільники відомства. Звісно, це не додало стабільності роботі митниці.

До того ж, спільнота Асоціації була схвильована безпрецедентними затримками оформлення вантажів, тиском митних органів з метою змусити компанії завищувати митну вартість імпортованих товарів. Цілком природно, що подібний досвід значно зіпсував оцінку бізнесом взаємодії з митними органами", - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Митний індекс проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року.

Дослідження складається з трьох тематичних блоків - корупція, якість митних послуг, робота "Єдиного вікна". Індекс вимірюється два рази на рік. Позначка 3 вважається нейтральною. Максимальна оцінка складає 5 балів.

Опитування проводилось за період липень-грудень 2020 року, у ньому взяли участь 85 митних експертів з компаній-членів ЄБА.

Економічна правда