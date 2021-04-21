Будівництво трьох нових станцій метро у Дніпрі продовжили до 2024 року

Мінфін завершив переговори з ЄІБ, результатом яких стало продовження реалізації проєкту будівництва трьох нових станцій метро у Дніпрі до 2024 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Проєкт передбачає будівництво нових станцій "Театральна", "Центральна", "Історичний музей" та продовження лінії метро на 4 км.

Станом на кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт складає 30%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році генеральний підрядник зобов’язаний завершити усі роботи з перенесення інженерних мереж, спорудження всіх робочих стволів та продовжить будівництво ескалаторних тунелів, проходку тунелів між станціями і будівництво станційних комплексів.

"Лінія метрополітену проходить від межі спального району міста до залізничного вокзалу і не доходить до центральної частини міста, що значно обмежує можливості її використання.

Завершення будівництва дозволить значно зменшити кількість заторів в місті", - заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

У Мінфіні додали, що після реалізації проєкту загальна довжина лінії метрополітену буде подовжена до 11,8 км та включатиме 9 станцій метро.

Метрополітен в місті Дніпро відкрили у 1995 році. Загальна довжина лінії - 7,8 км та включає 6 станцій.

Довжина платформ на станціях - 102-105 м, що дозволяє приймати поїзди метро складом із 5 вагонів, хоча наразі експлуатуються поїзди складом з 3 вагонів.

Нагадаємо:

Раніше на будівництво метрополітену в Дніпрі з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком було укладено кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

Економічна правда