Уряд затвердив порядок проведення інвентаризації лісів

Кабмін під час засідання 21 квітня затвердив порядок проведення національної інвентаризації лісів, який дасть можливість отримати вичерпну інформацію про кількість та якість лісів в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, останній державний облік українських лісів проводився ще у 2011 році.

За його словами, станом на сьогодні актуальної інформації про ліси в Україні немає.

"Протягом наступних 5 років ми щорічно будемо збирати дані. Як результат - держава та громадськість отримають всю необхідну інформацію про те де, скільки та в якому стані перебувають ліси в Україні.

Це дуже важливий проєкт для стратегічного планування, для екології, для лісового господарство та для майбутнього нашої держави", - заявив прем'єр.

Крім того, Кабмін підтримав рішення щодо полегшення доступу до отримання інформації про землеустрій та земельні ділянки.

"Завдяки цьому рішенню покращиться ефективність роботи державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель. Це дасть змогу скоротити строки отримання інформації від Фонду й покращити якість надходження та обліку матеріалів", - додав Шмигаль.

Економічна правда