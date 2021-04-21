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Карантин продовжили до 30 червня

Середа, 21 квітня 2021, 13:50
 

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня.

Джерело: засідання Кабміну 21 квітня.

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і відповідно карантину".

Деталі: За словами Шмигаля, надзвичайна ситуація більше стосується органів державної влади та їх протидії пандемії.

Водночас, це нагадування українцям, які мають залишатися обережними, особливо в період травневих свят та Великодня.

У ці дні Кабмін закликав людей залишатися вдома, бо масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.

Українська правда

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карантин коронавірус уряд

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