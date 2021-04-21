BlaBlaCar купує українську автобусну компанію

Найбільша в світі платформа для поїздок BlaBlaCar купує українську компанію з автоматизації автобусних пасажирських перевезень Octobus.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі BlaBlaCar.

Octobus – це хмарна платформа, за допомогою якої автобусні перевізники отримують можливість автоматизувати свої бізнес-процеси, від продажів і маркетингу до аналітики, бухгалтерії та управління автопарком.

Очікується, що завдяки спільним зусиллям Octobus і BlaBlaCar автобусні перевізники отримають можливість сформувати власний сайт і мобільний додаток для онлайн-продажів, а також власний колл-центр для продажів по телефону і мобільний додаток для водіїв і персоналу.

У BlaBlaCar зазначають, що для платформи це рішення було прийнято в рамках загальної стратегії розвитку.

У свою чергу засновник і CEO Octobus Іван Кіров додав, що для автобусних перевізників система буде залишатися незалежним інструментом для управління інвентарем і бізнес процесами, при цьому існуючі партнери BlaBlaCar зможуть користуватися сервісом безкоштовно.

Нагадуємо:

BlaBlaCar – найбільша в світі платформа для автодорожніх поїздок (сайт і мобільний додаток для iOS і Android), яка об'єднує попутників, а також офіційні автобусні поїздки.

Станом на квітень 2021 року кількість користувачів BlaBlaCar перевищує 90 млн осіб в 22 країнах світу.

Економічна правда