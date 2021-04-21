Шмигаль анонсував здешевлення квитків на авіарейси

Кабінет міністрів розробить законопроєкт про введення нульової ставки ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення з метою здешевлення авіаквитків.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час наради, присвяченій цьому питанню, повідомляє пресслужба уряду.

Учасники наради розглянули питання введення нульової ставки ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників. За словами голови уряду, це необхідно для пожвавлення українського туризму.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", – сказав Шмигаль.

За підсумками наради прем'єр-міністр доручив Мінінфраструктури, Мінекономіки і Мінфіну провести необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни в закон.

Економічна правда