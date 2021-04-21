Morgan Stanley рекомендує купувати ВВП-варанти України

Аналітики Morgan Stanley пропонують використовувати нещодавнє падіння вартості ВВП-варантів України для придбання цих інструментів, оскільки їхня справедлива вартість істотно вища і становить близько 145%.

Про це йдеться в звіті банку, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, котирування ВВП-варантів на вечір 20 квітня становили 102,4%.

Автори звіту зазначають, що другий квартал цього року принесе першу виплату за цими паперами і може показати двозначні темпи зростання економіки.

На думку аналітиків Morgan Stanley, в залежності від результатів економічного зростання в 2021 і 2022 роках існує значний, до 30 процентних пунктів, потенціал зростання ціни ВВП-варантів України.

У звіті вказується, що привабливішими в останні тижні стали виглядати і українські єврооблігації, хоча геополітична невизначеність поки не дозволяє зайняти по ним чітку позицію. Спреди можуть вирости ще вдвічі.

Аналітики додають, що ОВДП зараз виглядають не так привабливо, як єврооблігації, їх реальна прибутковість невисока, і слід чекати більш дешевої їх оцінки.

Минулого тижня в кредитній стратегії по Україні Morgan Stanley, пояснюючи свою обережну позицію по єврооблігаціях країни, вказував також на повільне просування реформ і затримку з траншем МВФ, COVID-19, а також в цілому на ризики по ринкам, що розвиваються.

У той же час аналітики зазначали кращі, ніж очікувалося, результати 2020 року і сприятливий макроекономічний фон на 2021 рік з невеликим дефіцитом поточного рахунку.

Читайте також: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка

Нагадуємо:

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму 3,2 млрд доларів (20% обсягу реструктуризації) і не є частиною держборгу країни.

Платежі по ВВП-варантам здійснюватимуться щорічно в грошовій формі в доларах в залежності від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 роках, проте через два календарні роки – тобто між 2021 і 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік буде нижче 3% або реальний ВВП буде менше 125,4 млрд доларів, то виплат за паперами не буде.

У разі якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата по паперах становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% – то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%.

Крім цього, з 2021 по 2025 роки платежі обмежені 1% ВВП.

Відсутність будь-яких обмежень за виплатами після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.

Україна в серпні 2020 року оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 11% своїх ВВП-варантів для зменшення виплат по ним в майбутньому.

Орієнтовно виплати по ВВП-варантам в 2021 році до їх часткового викупу оцінюються в 40 млн доларів, кошти для них вже передбачені в держбюджеті.