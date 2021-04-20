100 мільйонів доларів від МБРР: Малий і середній бізнес може отримати пільгове кредитування
У рамках нової кредитної програми МБРР малий і середній бізнес зможе отримати пільгове кредитування на загальну суму 100 млн дол - 19 квітня Кабмін прийняв постанову про реалізацію цього інвестпроєкту.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Проєктом "Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проєкту доступу до довготермінового фінансування" передбачено залучення кредиту від МБРР в розмірі 100 млн дол для надання експортоорієнтованим малим та середнім підприємствам доступу до довготермінового фінансування.
Завдяки чому відбуватиметься нарощення експортного потенціалу, для стимулювання росту ВВП України в умовах падіння економічної активності у світі, спричиненого пандемією коронавірусу", - заявили у відомстві.
"З огляду на підвищення попиту з боку потенційних фінансових установ-учасників в умовах кризи спричиненої COVID-19, проєкт буде своєчасним, очікуваним і матиме позитивний вплив на розвиток експортоорієнтованих малих та середніх підприємств, розширення виробничих потужностей реального сектору, сприятиме збереженню існуючих та створенню нових робочих місць, особливо в контексті подолання наслідків кризи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 19 квітня уряд також підтримав розпорядження президента про утворення української делегації для участі у переговорах з МБРР та уповноваження голови правління акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на підписання гарантійної угоди між Україною та МБРР.
Економічна правда
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