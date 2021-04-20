Приватбанк призначив двох топменеджерів

Наглядова рада Приватбанку 17 квітня затвердила результати конкурсного відбору двох посад у складі правління банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зокрема, за результатами конкурсу, з 1 вересня 2021 року строком на 5 років на посаду заступника голови правління з питань фінансів призначено Ганну Самаріну, яка наразі є в.о. голови правління банку та заступником голови правління з питань фінансів.

"Також наглядовою радою Приватбанку за підсумками конкурсного відбору на посаду члена правління з питань управління ризиками з 1 вересня 2021 року строком на 5 років призначено Ларису Чернишову, яка наразі обіймає посаду члена правління з питань управління ризиками.