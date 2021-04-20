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Приватбанк призначив двох топменеджерів

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:15
 

Наглядова рада Приватбанку 17 квітня затвердила результати конкурсного відбору двох посад у складі правління банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зокрема, за результатами конкурсу, з 1 вересня 2021 року строком на 5 років на посаду заступника голови правління з питань фінансів призначено Ганну Самаріну, яка наразі є в.о. голови правління банку та заступником голови правління з питань фінансів.

"Також наглядовою радою Приватбанку за підсумками конкурсного відбору на посаду члена правління з питань управління ризиками з 1 вересня 2021 року строком на 5 років призначено Ларису Чернишову, яка наразі обіймає посаду члена правління з питань управління ризиками.

Конкурсний відбір є обов'язковою умовою призначення топ-менеджерів державних банків згідно зі статтею 7 Закону про банки і банківську діяльність. Завершення строку трудового контракту будь-кого з членів правління вимагає проведення конкурсу. Обрання та призначення членів правління є виключною компетенцією наглядової ради", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Приватбанк

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