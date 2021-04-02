СБУ викрили російського брокера: привласнив десятки мільйонів

Служба безпеки України заблокувала роботу фейкового міжнародного брокера "Just2Trade", який незаконно привласнив десятки мільйонів гривень українських інвесторів – компанія належить російському голдинґу "Финам".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України заблокувала протиправну схему, організовану російським голдинґом у нашій країні. Ділки незаконно привласнювали десятки млн грн українських інвесторів через фейкового міжнародного брокера "Just2Trade", – йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі пропонувалися послуги на фондовому ринку. Водночас, ліцензії на діяльність від Нацкомісії з цінних паперів (НКЦПФР) вони не отримували.

В СБУ пояснили оборудку: зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Клієнту створювали "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок з "клієнтом".

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора. Права на проєкт належать російському голдинґу "Финам", зазначають у пресслужбі. Триває досудове слідство.

У Службі просять постраждалих вкладників проєкту звертатися за телефонами: 0933798814, 0669932484.

Економічна правда