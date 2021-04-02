НБУ призупинив ліцензії семи страховикам

Нацбанк тимчасово зупинив ліцензії семи страхових компаній через неподання звітності за 9 місяців 2020 року, вони втратили право укладати нові договори до усунення порушень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Ліцензії призупинили наступним компаніям: ТДВ "СК "АФІНА-АВТО", ПрАТ "СК "ВЕЛС", ТДВ "СК "МЕГА ПОЛІС", ТДВ "СК "ДОМІНАНТ", ТДВ "СК "БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ", ТДВ "СК "ЧЕСНО-СТРАХУВАННЯ", ТДВ "СК "ГЕРМЕС".

Щодо цих страховиків Національний банк на початку березня склав акти про правопорушення за неподання (неповне подання) звітності за 9 місяців 2020 року.

Страховики мали право упродовж семи днів надати заперечення/пояснення щодо вчинених порушень, чого виконано не було.

"Станом на 2.04.2020 року страховики не подали до Національного банку звітність за 9 місяців 2020 року, тобто порушення, зафіксовані в актах, не усунуті", – зазначають у НБУ.

Зазначається, що за винятком однієї компанії усі інші не подали звітність також за перше півріччя 2020 року, тобто жодного разу не звітували до НБУ.

"Крім того, із семи згаданих страховиків три компанії були порушниками обов’язкових нормативів платоспроможності та достатності капіталу на останню дату, на яку вони прозвітувались", – додали в НБУ.

З 3 квітня і до припинення порушень страхові компанії втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, які збільшують зобов'язання щодо раніше укладених договорів страхування. Усунути порушення можна упродовж місяця, до 5 травня.

Економічна правда