Індекс S&P 500 сягнув історичного рекорду

Ринковий індекс S&P 500 на торгах 2 квітня вперше перетнув позначку у 4000 пунктів та сягнув значення у 4 020,63 пункта – індекси зростають через анонсований інфраструктурний план у США на 2 трильйони доларів.

Це відомо з даних Markets Insider.

Так, індекс S&P 500 2 квітня сягнув свого максимуму у 4 020,63 пункта (+1,18%). Індекси Dow Jones та Nasdaq Composite хоч і не побили свої рекорди, та до них наблизилися й продовжують зростати на торгах.

Dow Jones 30 Industrial становить 33,153.21 (+0.52%), а Nasdaq Composite зріс до 13,480.11 (+1.76%).

Акції зростають на тлі презентації президентом США Джо Байденом нового економічного плану на суму 2 трильйони доларів. Цього разу допомога буде зосереджена на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах.

Такий пакет допоможе боротися з безробіттям та пожвавить економіку, у зв’язку з чим інвестори демонструють оптимістичні настрої.

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден 31 березня офіційно презентує пакет допомоги у 2 трильйони доларів, спрямований на інвестиції як у більш традиційні проєкти доріг та мостів, так і на боротьбу з кліматичними змінами й підтримку соціальних програм.

Економічна правда