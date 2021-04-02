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Вантажі з країн Перської затоки будуть доставляти до Києва по Дніпру

П'ятниця, 2 квітня 2021, 09:50
 

Судноплавна компанія Argo Shipping планує здійснювати рейси з доставки вантажів з країн Перської затоки до Києва по Дніпру.

Про це повідомляє Агрологістика.

У 2020 році судно Porada, що належить компанії, вже піднімалося по Дніпру до Українки (Київська область), вивантаживши 2000 тонн турецького цементу.

"Argo Shipping вже відродила такі лінії, як Запоріжжя-Італія, Запоріжжя-Греція, Запоріжжя-Франція та інші. А в цьому році вже отримала запити від фрахтувальників на виконання рейсів з країн Перської затоки в Київ", – заявив комерційний директор Олександр Нікулін.

У 2020 році судами компанії було перевезено 710 тис тонн вантажів, що на 30% більше, ніж в 2019 році. З цього обсягу понад 350 тис тонн становила металопродукція, яку завантажили в річкових портах на річці Дніпро і відправили в морські порти Чорного, Середземного, Адріатичного морів, а також в європейські порти на Дунаї.

Компанія оперує 13 одиницями флоту загальним тоннажем понад 44 тис тонн. З них 9 суден класу ріка-море і чотири судна – річкові.

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