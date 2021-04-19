ЄБРР прокредитує угоду з придбання провайдера "Воля"

Європейський банк реконструкції та розвитку надає компанії "Датагруп" кредит 65 мільйонів доларів для придбання компанії "Воля", що дасть змогу створити більш потужного і конкурентоспроможного телекомунікаційного оператора.

Про це йдеться в пресрелізі банку, передає "Укрінформ".

Компанія "Датагруп", яка є одним із провідних провайдерів волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг в Україні, купує провідного українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного Інтернет-доступу в роздрібному сегменті компанію "Воля".

Фінансування для цієї угоди забезпечує Європейський банк реконструкції та розвитку, який надає кредит у розмірі 65 млн дол у гривневому еквіваленті компанії "Датагруп", мажоритарним власником якої є фонд під управлінням компанії Horizon Capital.

Кредитні кошти насамперед будуть використані для придбання компанії "Воля", що дасть змогу створити більш потужного і конкурентоспроможного телекомунікаційного оператора з кращою якістю послуг та ширшим їхнім набором.

"Ми раді оголосити про співпрацю з ЄБРР, результатом якої стало отримання фінансування на суму 65 млн дол. Ці кошти будуть інвестовані у бізнес для підтримання його зростання та розвитку – придбання компанії "Воля" та повномасштабну модернізацію мережі. Це фінансування підтримує наші плани розвитку і дозволить зробити нашу мережу найсучаснішою на телекомунікаційному ринку України, підняти якість послуг на новий рівень і перевищити очікування споживачів як їхнього надійного партнера", - сказав генеральний директор та акціонер "Датагруп" Михайло Шелемба.

У межах співробітництва з ЄБРР "Датагруп" також зобов’язалася розширити свою програму стажувань та пропонувати більше можливостей для навчання та працевлаштування українській молоді.

Нагадуємо:

"Датагруп" - всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому. Компанія надає послуги для бізнесу, включаючи побудову корпоративних мереж, інтернет-послуги та телебачення, доступ до банківських послуг, кібербезпеку та захист від DDoS-атак, послуги телефонії та аутсорсинг контакт-центрів, хмарні послуги та послуги дата-центру.

Для приватних користувачів "Датагруп" надає послуги доступу в інтернет, телебачення й телефонії.