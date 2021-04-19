США можуть розширити санкції проти російських облігацій – Bloomberg
Сполучені Штати Америки готують посилення санкцій щодо російського суверенного боргу.
Про це пише Bloomberg.
Адміністрація США наразі оцінює ефект від ухвалених на цьому тижні санкцій проти Росії і готова, у разі нових агресивних дій Москви, вжити додаткових заходів.
За інформацією джерел, одна з можливих опцій – введення заборони на купівлю американськими фінансовими інститутами рублевих облігацій російських держбанків на вторинному ринку. В меню варіантів є заборона на вторинні торги будь-яким рублевих боргом в перші 90 днів з моменту розміщення або більше.
Агентство підкреслює, що подібні заходи можуть стати реальністю, якщо США вирішать, що РФ не стала припиняти хакерські атаки і продовжує спроби втрутитися в американське політичне життя.
Адміністрація вивчатиме реакцію ринків на введення санкцій, включаючи поведінку рубля, і стежитиме за часткою іноземного володіння в ОФЗ, зазначають джерела Bloomberg. Інтерес для Вашингтона являє рішення ради директорів ЦБ РФ щодо ключової ставки (засідання відбудеться 23 квітня – ред) і динаміка потоків капіталу.
Нагадуємо:
15 квітня Мінфін США оголосив про санкції проти російського державного боргу: після 14 червня американські фінансові інститути не зможуть брати участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.
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