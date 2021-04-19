Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
Обсяг державного фінансування під космічну програму становить 3 мільярди гривень щорічно протягом 5 років.
Про це розповів очільник Державного космічного агентства Володимир Тафтай в інтерв'ю Економічній правді.
За його словами, ключовими і найбільш витратними є проекти зі створення системи супутників дистанційного зондування землі і ракетно-космічних комплексів.
Тафтай назвав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості "лідером", від якого залежить швидкість реформування підприємств космічної галузі.
"Також дуже важливим інструментом для реалізації цього завдання є ухвалення закону "Про особливості перетворення підприємств". І в цьому випадку ми говоримо не тільки про космічне агентство... але і про ... Верховну раду, оскільки це затверджується законом", – повідомив він.
Детальніше читайте за посиланням: Як Україна буде запускати супутники та скільки ми заплатимо Ілону Маску. Інтерв'ю з головою Держкосмосу
Економічна правда
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