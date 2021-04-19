"Укрнафта" і "Укргазвидобування" не пустили державну ревізію попри указ Зеленського

Державна аудиторська служба протягом 2020 року не змогла розпочати ревізію публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування".

Про це свідчить листування аудиторів з Кабміном, яке оприлюднив Марлін.

Аудитори запланували ревізії на виконання Плану пріоритетних дій уряду Дениса Шмигаля на 2020 рік та Указу президента Володимира Зеленського від 2019 року "Про Рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

"Проте зазначені суб’єкти господарювання працівників Держаудитслужби до проведення ревізії не допустили з посиланням на їхню непідконтрольність органам державного фінансового контролю", – йдеться у листі державних аудиторів на Кабмін.

Натомість Держаудитслужба надала в Кабмін інформацію про Постанову Верховного Суду, якою підтверджено, що "Укрнафта" (у статутному капіталі 50%+1 акція належить НАК "Нафтогаз України") є суб’єктом господарювання державного сектору економіки, позаяк держава Україна в особі Кабінету міністрів опосередковано володіє контрольним пакетом акцій "Укрнафти".

Постановою Кабміну від 2015 року ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування" включено до об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Окрім Кабміну про недопущення до ревізій Держаудитслужба проінформувала РНБО, Міністерство фінансів та Міністерство внутрішніх справ. А також НАК "Нафтогаз" як акціонера зазначених компаній, і запропонувала негайно вжити відповідних заходів для проведення ревізій, а також розглянути питання щодо звільнення із займаних посад керівників ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування".

Держаудитслужба звернулася до МВС з вимогою припинити протидію ревізії та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Також у листі аудитслужби йдеться, що підготовлені необхідні проекти закону та постанови кабміну, які покликані забезпечити проведення ревізій на вказаних компаніях.

Нагадаємо, що остання ревізія ПАТ "Укрнафта", яку вдалося провести державним аудиторам, завершилася в 2010 році.

Компанії "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський, - близько 42% акцій.

Також "Нафтогаз" - єдиний акціонер "Укргазвидобування".

Економічна правда