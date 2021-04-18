Запорізька АЕС відключила один блок для ремонту

Запорізька атомна електростанція відключила шостий блок від енергосистеми країни для проведення середнього планового ремонту.

Про це повідомила прес-служба станції.

"18 квітня 2021 о 00 годині 01 хвилині енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми і виведений в капітальний планово-попереджувальний ремонт. В даний час в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією з прес-релізу, сумарна потужність генераторів становить 2930 МВт. На енергоблоці №1 йде 86 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №3 - 34 добу планового середнього ремонту.