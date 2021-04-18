МАУ перестане здійснювати міжнародні рейси з Івано-Франківська та Вінниці
Державіаслужба України анулювала права МАУ на три міжнародних маршрути з Івано-Франківська та Вінниці.
Це передбачено наказом №613, передає avianews.
З документа випливає, що від прав МАУ відмовилася добровільно. Вона могла літати з Івано-Франківська в Аліканте до чотирьох разів на тиждень, з Івано-Франківська до Валенсії і з Вінниці до Варшави по три рази на тиждень.
Однак авіаперевізник більше року не використав ці маршрути. "При збереженні прав на них МАУ могла зіткнутися з погіршенням своїх позицій за участю в конкурсі на отримання прав на інші напрямки", - відзначають у виданні.
Тому авіакомпанії поступово позбавляються від прав на неліквідні маршрути, польоти за якими вони не виконують або не планують виконувати найближчим часом.
На авіарейси в Іспанію і Польщу кілька років тому зняті всі обмеження по числу вильотів і авіакомпаній.
"Таким чином, при необхідності будь-яка українська авіакомпанія може отримати права на польоти в ці держави в необмеженій кількості", - відзначили в avianews.
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