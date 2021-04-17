Внутрішні авіаперевезення в Китаї у березні перевершили обсяг, який був до пандемії

Авіакомпанії Китаю в березні перевезли на внутрішніх рейсах 47,68 млн пасажирів, це вище за показник за березень 2019 року, до пандемії.

Про це повідомляє ЦТС.

Обсяг вантажних авіаперевезень склало близько 655 тис тонн, це на 3,7% вище показника за березень 2019 року.

Управління цивільної авіації Китаю відзначає, що тиск на авіаційну галузь зберігається, що обумовлено окремими спалахами захворюваності COVID-19 в деяких районах КНР і складної ситуацій в світі в зв'язку з пандемією, повідомляє агентство Сіньхуа.

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