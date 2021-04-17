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Шевченко: Нічого не загрожує незалежності НБУ

Субота, 17 квітня 2021, 12:39
 

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що НБУ провадить незалежну від уряду політику й твердо дотримується власних визначених показників.

Про це він заявив в інтерв’ю GlobalCapital.

За його словами, в НБУ відчувають очікування від уряду, коли йдеться про інфляцію, та зазначив, що в НБУ дотримуються власної позиції стосовно плаваючого обмінного курсу та жорстких інфляційних цілей. 

"Політичний тиск на центральні банки, вірогідно, існує всюди, але врешті-решт напрямок руху ключової ставки - рішення Нацбанку. Нічого не загрожує незалежності НБУ", - сказав Шевченко.

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