Шевченко: Нічого не загрожує незалежності НБУ

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що НБУ провадить незалежну від уряду політику й твердо дотримується власних визначених показників.

Про це він заявив в інтерв’ю GlobalCapital.

За його словами, в НБУ відчувають очікування від уряду, коли йдеться про інфляцію, та зазначив, що в НБУ дотримуються власної позиції стосовно плаваючого обмінного курсу та жорстких інфляційних цілей.

"Політичний тиск на центральні банки, вірогідно, існує всюди, але врешті-решт напрямок руху ключової ставки - рішення Нацбанку. Нічого не загрожує незалежності НБУ", - сказав Шевченко.

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