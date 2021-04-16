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Росія пригрозила депортувати 150 тисяч нелегальних мігрантів з України

П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:30
 

Влада Російської Федерації зажадала від сусідніх країн до 15 червня повернути своїх громадян, які незаконно перебувають в Росії, пригрозивши закриттям кордонів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, передає Інтерфакс.

"Ніякої правозастосовчої практики до громадян інших держав за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде", – запевнив Горовий.

Він продемонстрував слайд зі статистичними даними МВС, згідно з якими в Росії перебуває понад 1 млн нелегалів.

Найбільше нелегальних мігрантів – з Узбекистану (понад 332 тис). На другому місці розташувався Таджикистан (247 тис). Слідом ідуть Україна (152 тис), Азербайджан (120 тис), Киргизстан (115 тис), Вірменія (61 тис), Молдова (56 тис) і Казахстан (49 тис).

При цьому минулого тижня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що трудових мігрантів, чия кількість в Росії значно скоротилася через пандемію COVID-19, не вистачає для реалізації масштабних проєктів, зазначає РБК.

Раніше через пандемію частина мігрантів встигла виїхати з Росії, але не змогла повернутися через закриття кордонів, а частина залишилася без можливості виїхати додому.

Указами президента РФ Путіна іноземцям, що залишилися, продовжили до 15 червня 2021 року право перебування або проживання в Росії, терміни обліку та інші заходи щодо врегулювання їх правового положення.

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РФ міграція працевлаштування

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Економічна правда
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