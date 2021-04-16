США включив Тайвань в перелік валютних маніпуляторів

Міністерство фінансів США включило Тайвань в перелік валютних маніпуляторів, заявивши, що центральний банк країни продовжує активні інтервенції на валютному ринку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У списку також залишаються Швейцарія і В'єтнам, які були додані до нього три місяці тому.

Ці рішення були оприлюднені в рамках піврічного звіту Мінфіну, в якому аналізується валютна і економічна політика основних торгових партнерів США. Він став першим для нового голови відомства Джанет Йеллен, зазначає The Wall Street Journal.

"Міністерство фінансів невпинно працює над протидією спробам іноземних економік штучно маніпулювати вартістю своїх нацвалют, що ставить американських робітників у несправедливе, невигідне становище", – заявила вона.

Віднесення країн до категорії валютних маніпуляторів багато в чому є символічним кроком. Закон США вимагає, щоб Мінфін почав двосторонні консультації з такими державами, але не накладає негайних штрафів.