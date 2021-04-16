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Нацбанк і IFC спільно розвитимуть "зелене фінансування"

П'ятниця, 16 квітня 2021, 18:30
 

Нацбанк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, 16 квітня підписали договір про співпрацю.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Голова НБУ Кирило Шевченко та регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар підписали Договір про співпрацю для впровадження Проєкту з розвитку сталого фінансування в Україні.

Метою Проєкту є розвиток сталого фінансування в Україні шляхом розроблення стандартів "зеленого фінансування" й інтегрованих екологічних, соціальних та управлінських стандартів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітництво здійснюватиметься за двома програмами: "Зелене фінансування" та "Інтегрована програма з екологічної, соціальної та управлінської практики для сприяння інвестиціям у країнах Європи і Центральної Азії" ("Програма ESG").

За даними IFC, у глобальному масштабі на ринках, що розвиваються, існують можливості для кліматичних інвестицій на суму близько 23 трлн доларів до 2030 року, водночас в Україні вони оцінюються в 73 млрд доларів.

"Щоб скористатися цим потенціалом, країні необхідно прийняти відповідні стандарти та політику для побудови сталого фінансового сектору", - додали в НБУ.

 "Нам приємно бачити таку відданість і послідовність наших українських партнерів у просуванні сталого фінансування й побудові "зеленої" економіки як одного із шляхів відновлення соціальної та економічної стійкості держави.

IFC із нетерпінням чекає початку реалізації проєкту, щоб підтримати Україну в цих зусиллях шляхом глобального обміну знаннями та надання технічної й фінансової підтримки на національному рівні", - заявив регіональний менеджер IFC в Україні, Молдові та Білорусі Джейсон Пеллмар.

У наступні 3 роки в межах співпраці НБУ та IFC передбачається:

  • розроблення стратегій НБУ щодо "зеленого" та сталого фінансування;
  • розроблення стандартів сталого та "зеленого" фінансування в Україні;
  • розбудова спроможності НБУ щодо включення аспектів ESG до нормативно-правових актів про корпоративне управління в банках України та стандартів розкриття інформації про ESG для банків, розроблення вимог з управління екологічними й соціальними ризиками в банках;
  • обмін знаннями і розбудова спроможності НБУ; здійснення заходів із підвищення обізнаності для установ, що є об’єктами регулювання з боку НБУ (після прийняття НПА/РА і стандартів).

"Цей Договір про співпрацю є визнанням наших спільних зусиль з розбудови сталого фінансового сектору в Україні", - заявив Шевченко.

Економічна правда

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