Курс біткоїна трохи просів на тлі обмежень центробанку Туреччини

Котирування біткоїна впали на більш ніж 4% на тлі новин, що центробанк Туреччини заборонив розрахунки у криптовалюті, пославшись на можливу "непоправну" шкоду та ризики.

Про це повідомляє Reuters.

"Постачальники платіжних сервісів не зможуть будувати бізнес-моделі з використанням криптовалюти прямо або побічно, і не зможуть надавати подібні послуги", - заявили в регуляторі.

Центробанк також підкреслив, що використання криптовалют у платежах може привести до "непоправних збитків", а також може підірвати довіру до традиційних методів та інструментів оплати.

Повідомляється, що заборона набуде чинності з 30 квітня - вона не стосуватиметься торгівлі криптовалютою на біржах.

"Таке рішення може зупинити криптовалютний ринок Туреччини, який останніми місяцями набрав обертів на тлі того, що інвестори намагаються захиститись від знецінення турецької ліри, яке минулого місяця сягнуло 16%", - пише агентство.

Після публікації новин про рішення турецького регулятора біткоїн упав на 4,6% до 60 333 доларів.

Станом на 16:29 (за Києвом) курс біткоїна трохи відіграв падіння - до 61 180 доларів, свідчать дані Coindesk.

Нагадаємо:

14 квітня курс біткоїна перевищив 64 тис дол перед лістингом найбільшої криптовалютної біржі США Coinbase.

Економічна правда