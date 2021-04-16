Всі розділи
Укр / Рус

На заводі "Укрспирту" вилучили незаконно виготовленої продукції на 4,5 мільйона

П'ятниця, 16 квітня 2021, 15:15
 

На одному із заводів ДП "Укрспирт" у Харківській області правоохоронці вилучили незаконно виготовлений спирт на 4,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора на території Харківської області викрито підприємство, яке займалося незаконним виготовленням спирту (ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, завод, який належить державному підприємству "Укрспирт", офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно та без офіційного обліку виготовляв спирт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час санкціонованого обшуку приміщень заводу вилучили 110 тис літрів етилового спирту вартістю 4,5 млн грн.

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

прокуратура спирт Укрспирт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прокуратура і фіскали проводять 85 обшуків в учасників конвертцентрів 16 квітня 2021, 12:35
Венедіктова про витік інформації у справі Приватбанку: Ми із Ситником розуміємо, хто і чому це зробив 6 квітня 2021, 15:55
Нардепу повідомили про підозру за ухилення від сплати податків 25 березня 2021, 10:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!