На заводі "Укрспирту" вилучили незаконно виготовленої продукції на 4,5 мільйона
На одному із заводів ДП "Укрспирт" у Харківській області правоохоронці вилучили незаконно виготовлений спирт на 4,5 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора на території Харківської області викрито підприємство, яке займалося незаконним виготовленням спирту (ч. 2 ст. 204 КК України).
За даними слідства, завод, який належить державному підприємству "Укрспирт", офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно та без офіційного обліку виготовляв спирт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час санкціонованого обшуку приміщень заводу вилучили 110 тис літрів етилового спирту вартістю 4,5 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Економічна правда
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