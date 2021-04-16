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SpaceX залучила додаткові 314 мільйонів доларів інвестицій

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:45
 

Космічна компанія SpaceX Ілона Маска залучила близько 314 млн доларів у рамках останнього інвестиційного ранду.

Про це повідомляє CNBC. 

Видання нагадує про те, що компанія залучила 850 млн дол в лютому.

Загальна сума раунду фінансування - 1,16 млрд дол.

Оцінка компанії - 74 млрд дол.

Повідомляється, що залучені кошти підуть на нову ракету Starship і проєкт супутників по роздачі інтернету Starlink.

Нагадаємо:

Компанія SpaceX планує посадити на поверхню Марса свої ракети задовго до 2030 року, заявив Маск.

Економічна правда

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SpaceX інвестиції

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