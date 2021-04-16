Зеленський про "Північний потік-2": Це енергетична війна

Президент Володимир Зеленський назвав питання "Північного потоку-2" енергетичною війною, за його словами, якщо його добудують - не лише Україна програє.

Про це він сказав в інтерв'ю Le Figaro, передає Офіс президента.

"Є два чинники. Перший - США. І другий - єдність європейських країн. Я вважаю, що санкційна політика США допоможе Україні, і вдячний їм за це. І тут у них відкрита позиція. У європейських країнах різна позиція. Росія користується цим.

Це енергетична війна. Як і в будь-якій війні, не можна воювати, якщо немає єдності. Хтось точно програє. Якщо "Північний потік - 2" добудують - не лише Україна програє. Це прецедент, це значить, що так можна. І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз - Крим, Донбас… Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна", - відповів Зеленський на питання, як, на його думку, закінчиться "Північний потік - 2".

"Північний потік" - це інший удар, енергетичний. Так називаються сучасні війни. Гібридні війни. Це й інформаційна війна, енергетична війна. Так само з газом, продовольча війна. Ми знаємо, як блокують країни, і вони не отримують харчі. Так само ві- йна вакцин, коли немає постачання вакцин тій чи іншій країні, і тебе шантажують цим. Це і є гібридна війна.

Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам’ятати - це ("Північний потік" - ред.) не питання бізнесу. Бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - додав він.

Нагадаємо:

Спорудження російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Водночас США досі не оголосили про нові санкції щодо трубопроводу попри тиск Конгресу на адміністрацію Байдена зробити це.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім веде переговори щодо призначення спеціального посланника для керівництва переговорами про зупинку будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Економічна правда