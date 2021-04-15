Санкції США: які техкомпанії допомагали російським спецслужбам з кібератаками

15 квітня президент США Джо Байден підписав директиву Мінфіну, якою зокрема під санкціями опинились 6 технологічних компаній, що працювали на російські спецслужби, відповідальні за одні з найбільших кібератак сучасності.

Відповідний перелік опублікований на сайті Міністерства фінансів (US Treasury) США.

У США з’ясували, що саме ці компанії надають постійну підтримку російським спецслужбам: ФСБ, ГРУ, СЗР, що неодноразово здійснювали одні з найнебезпечніших та руйнівних кібератак в історії.

Зокрема йдеться про SolarWinds, атаку, організовану зовнішньою розвідкою, яка поставила під загрозу тисячі державних та приватних мереж у США. Тоді злочинці підробили оновлення ІТ-компанії SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій владі, збройних силах і спецслужбах США.

Водночас, ГРУ відповідальне за вірус NotPetya, та Olympic Destroyer, атаки на Всесвітнє антидопінґове агентство, кібератаки на держоргани та критичну інфраструктуру України та Грузії, а також кіберзлочини, пов’язані з виробами у США та Франції.

Наступні шість компаній відтепер знаходяться під санкціями Штатів:

"Ера технополіс" (ERA Technolopolis) : технопарк та дослідницький центр, підконтрольний та фінансований коштом Міноборони РФ. Співпрацює з російською розвідкою ГРУ, яка організувала низку потужних кібератак та інформаційних атак. Центр залучений до розробки військових технологій.

"Пасіт" (Pasit, AO): ІТ-компанія, що проводила дослідження для кібератак зовнішньої розвідки РФ (СЗР).

"Спецвузавтоматика" (SVA): російський держінститут, що також здійснював дослідження та надавав техпідтримку для кібератак зовнішньої розвідки РФ.

"Необіт" (Neobit, OOO): ІТ-компанія, що обслуговує Міноборони РФ та Службу безпеки (ФСБ). Разом із ФСБ, ГРУ та СЗР розробляла забезпечення для кібератак спецслужб. Включена до списку на виконання акту CAATSA від 2017 року за фінансування ГРУ

"АСТ" (Advanced System Technology, AO): ІТ-компанія, що обслуговує Міноборони РФ, ФСБ та СЗР. Також брала участь у розробці російських кібератак. Включена до списку на виконання акту CAATSA від 2017 року за фінансування ФСБ.

"Позитив Технолоджіз" (Pozitiv Teknolodzhiz, AO): ІТ-компанія, що займається кібербезпекою та підтримує російський держсеткор, зокрема ФСБ. Надає безпекове забезпечення державним та недержавним акторам. У заяві зазначають, що компанія влаштовує масштабні конвенції, що слугують рекрутинґовими заходами для ФСБ і ГРУ. Також внесена до списку через акт CAATSA за фінансування ФСБ.

Економічна правда