"ДТЕК Київські електромережі" з порушенням правил підключила маєток Ахметова – регулятор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" за порушення ліцензійних умов з розподілу електроенергії на 1,7 млн грн.

Про це повідомляє НКРЕКП.

Підстави для штрафу - виявлені у результаті перевірки порушення.

Зокрема, несвоєчасність приєднань споживачів, несвоєчасність надання компенсацій за неякісні надані послуги, введення в експлуатацію з порушенням законодавства об'єктів на 311,3 млн грн.

Також у регуляторі заявили про несанкціоноване і неправомірне приєднання до мереж об'єкта в селі Плюти (Київська область), який є місцем проживання Ріната Ахметова.

"У 2018 році компанія видала технічні умови на приєднання об'єкту, який знаходиться поза межами території здійснення ліцензованої діяльності компанії, а саме для села Плюти. Це приєднання було виконане.

Ми зобов'язуєм компанію в строк до 20 травня 2021 року надати оновлені відомості про місця та засобах здійснення господарської діяльності, а саме розширити територію ведення господарської діяльності", - додала під час засідання член Комісії Ольга Бабій.

"Це формально, за документами, санаторій, а фізично - це помешкання Ріната Леонідовича (Ахметова - ред.)", - додала вона.

Водночас у ДТЕК заявили, що компанію ДТЕК Київські електромережі не було оштрафовано через порушення умов ліцензійної діяльності у зв’язку із приєднанням об’єкта будівництва у селі Плюти.