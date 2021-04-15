"ДТЕК Київські електромережі" з порушенням правил підключила маєток Ахметова – регулятор
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "ДТЕК Київські електромережі" за порушення ліцензійних умов з розподілу електроенергії на 1,7 млн грн.
Про це повідомляє НКРЕКП.
Підстави для штрафу - виявлені у результаті перевірки порушення.
Зокрема, несвоєчасність приєднань споживачів, несвоєчасність надання компенсацій за неякісні надані послуги, введення в експлуатацію з порушенням законодавства об'єктів на 311,3 млн грн.
Також у регуляторі заявили про несанкціоноване і неправомірне приєднання до мереж об'єкта в селі Плюти (Київська область), який є місцем проживання Ріната Ахметова.
"У 2018 році компанія видала технічні умови на приєднання об'єкту, який знаходиться поза межами території здійснення ліцензованої діяльності компанії, а саме для села Плюти. Це приєднання було виконане.
Ми зобов'язуєм компанію в строк до 20 травня 2021 року надати оновлені відомості про місця та засобах здійснення господарської діяльності, а саме розширити територію ведення господарської діяльності", - додала під час засідання член Комісії Ольга Бабій.
"Це формально, за документами, санаторій, а фізично - це помешкання Ріната Леонідовича (Ахметова - ред.)", - додала вона.
Водночас у ДТЕК заявили, що компанію ДТЕК Київські електромережі не було оштрафовано через порушення умов ліцензійної діяльності у зв’язку із приєднанням об’єкта будівництва у селі Плюти.
"Приєднання до електромереж - це прямий обов’язок оператора системи розподілу, як і обслуговування електроліній та забезпеченням якісного електропостачання. Клієнт може самостійно обирати оператора системи розподілу, від якого він хоче приєднатися.
За умови, що він самостійно і в повному об’ємі сплачує вартість приєднання. При цьому, оператор системи розподілу має рік з дати приєднання для того, аби офіційно подати інформацію регулятору про зміну території ліцензійної діяльності. Це повністю відповідає чинному законодавству України", - йдеться у позиції компанії.
"У 2018 році замовник звернувся до ДТЕК Київські електромережі для приєднання свого об’єкту в с. Плюти Київської області.
Відповідно до законодавства України, замовник обрав для приєднання мережі ОСР ДТЕК Київські електромережі. Замовник сплатив повну вартість потужності приєднання та побудови електроліній до його об’єкта, визначену відповідно до чинного законодавства України", - додають в компанії.
"Названий штраф у розмірі 1,7 млн грн насправді було накладено за порушення у сфері господарчої і операційної діяльності щодо інших об’єктів в період 2019-20 рр.
ДТЕК КЕМ не погоджується з рішенням регулятора щодо цього, оскільки всі скарги клієнтів, що стали причиною штрафу, було усунуто до початку перевірки", - йдеться у позиції ДТЕК.
Економічна правда
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