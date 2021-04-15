Фонд гарантування здаватиме в оренду нерухомість через ProZorro.Продажі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб починає пілотний проєкт, в межах якого виставлятиме на відкриті електронні аукціони права оренди нерухомого майна банків, що перебувають у ліквідації.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Потенційним орендарям будуть запропоновані об'єкти нерухомості різної площі та призначення, в тому числі офісні приміщення в центральній частині міста Києва.

Аукціони проходитимуть за відкритою і прозорою процедурою в системі ProZorro.Продажі. Це дозволить привернути більше уваги до об'єктів нерухомості з боку потенційних орендарів та збільшити конкуренцію між ними, завдяки великій кількості торгових майданчиків, підключених до системи, та численним клієнтам, що користуються нею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орендарем нерухомого майна банків може стати кожен бажаючий, скориставшись одним із офіційних торгових майданчиків, які авторизовані в системі ProZorro.Продажі.

Аукціони з передачі в оренду відбуватимуться за голландською моделлю, з покроковим зниженням стартової ціни (орендної плати).

"Актуальні пропозиції щодо передачі в оренду нерухомості банків на аукціонах найближчим часом будуть розміщені на сайті Фонду гарантування вкладів та в електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

В оголошеннях буде представлена необхідна для потенційного орендаря інформація, зокрема, детальний опис, план та фото об'єкту, а також стартова ціна оренди нерухомості та умови участі в аукціоні", - пояснили в ФГВФО.

Пілотний проєкт запровадили терміном на один рік.

Економічна правда