ЄС планує обмежити використання штучного інтелекту через приватність

Єврокомісія розробила документ, яким регулюватиметься використання штучного інтелекту у країнах ЄС – порушників штрафуватимуть на суму до 20 мільйонів євро або 4% обороту компанії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на документ, який опублікують 21 квітня.

Метою документу є забезпечити гуманний підхід до технології штучного інтелекту та не залишати напризволяще потужні техкомпанії.

Так, у ЄС вітають системи ШІ, спрямовані на прискорення виробництва, моделювання кліматичних змін або ж забезпечення енергоефективності. Водночас, алгоритми, що використовуються для аналізу резюме, оцінки кредитної довіри, доцільності забезпечення соціальними гарантіями, заявок на отримання віз або притулку у країнах ЄС вважатимуться технологіями високого ризику.

Крім того, заборонені системи ШІ, що шкодять людям шляхом маніпуляції їхньою поведінкою та думками та такі, що використовуються для масового стеження. Зокрема, системи соціальної оцінки, на кшталт такої, що діє у Китаї, суперечать цінностями Європейського союзу, йдеться у документі – їх буде заборонено.

Єдиний виняток – використання правоохоронцями систем для розкриття серйозних злочинів, наприклад, тероризму.

Документ також підкреслює неприпустимість наявності в алгоритмах расових та ґендерних упереджень, які "паразитували" алгоритми від початку їхнього використання. Так, забороняється застосовувати у системах будь-які умисні чи неумисні упередження, що мають наслідком дискримінацію.

На виконання цих положень пропонують створити Європейську раду з питань штучного інтелекту, що контролюватиме виконання нових норм.

Економічна правда