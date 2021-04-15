Українське молоко зможуть експортувати до Аргентини

Українські виробники молока та молочних продуктів отримали можливість експортувати свою продукцію до Аргентини - посольство України в Буенос-Айресі отримало відповідну офіційну ноту про відкриття ринку для українських продуктів від аргентинського зовнішньополітичного відомства.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

"Пандемія створює проблеми країнам, громадянам і особливо складні умови для ведення бізнесу. Але навіть на тлі цих викликів ми докладаємо всіх зусиль, аби українські компанії отримували нові можливості для ведення бізнесу та експорту своїх товарів.

Завдяки цій роботі українські виробники отримали додатковий доступ до великого ринку Аргентини, де мешкає понад 40 мільйонів людей", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Для налагодження експорту в Аргентину українські виробники молока та молочних продуктів великої рогатої худоби і буйволів мають пройти акредитацію при Національній службі здоров’я тварин та якості харчових продуктів Аргентини (SENASA).

Аргентинська сторона дозволила в умовах пандемії COVID-19 проводити акредитацію виробничих потужностей українських підприємств дистанційно, з подальшою фізичною інспекцією виробництв після нормалізації епідемічної ситуації та відновлення міжнародного авіасполучення", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, відкриття ринку Аргентини для українського молока та молочних продуктів є важливим кроком у напрямку посилення торговельних зв’язків між країнами.

"Ми вже працюємо з Аргентиною: погоджено форму ветеринарного сертифікату для експорту до Аргентини колагену та желатину, виготовленого зі шкір жуйних тварин. Натомість, з Аргентини до України імпортується м’ясо птиці, риба та морепродукти, свіже м'ясо свійської великої рогатої худоби.

Відкриття ринку для експорту молока та молочних продуктів дозволить розширити нашу співпрацю та створити нові можливості для українських виробників", - заявила вона.

Економічна правда