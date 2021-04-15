Штраф і пеня "Лекхіму" за невчасну поставку китайської вакцини можуть сягнути понад 38 мільйонів
Державне підприємство "Медичні закупівлі" продовжує нараховувати пеню ПрАТ "Лекхім", яке не виконало умови договору про постачання першої партії вакцини CoronaVac у кількості 700 тисяч флаконів в строк. Крім того "Лекхіму" загрожує чималий штраф.
Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь ДП "Медичні закупівлі".
У листі ДП зазначається, що "Лекхім" мав поставити в Україну 700 тисяч флаконів китайської вакцини CoronaVac в строк не пізніше 30 днів з дня реєстрації вакцини в одній з визначених країн.
"Оскільки 4 лютого вакцина була зареєстрована в Китаї, постачання першої партії вакцини в Україну мало відбутись до 6 березня.
Фактично вакцина надійшла на склади "Медичних закупівель" 10 квітня, і у кількості 200 тисяч флаконів, що є значно менше за обсяг очікуваної першої партії згідно умов договору", - йдеться у повідомленні.
"Поставка зазначеної кількості флаконів не звільняє постачальника від обов'язку сплати пені та штрафу, застосованих до постачальника з огляду на недотримання строків поставки продукції, передбачених договором. ДП "Медичні закупівлі" продовжує нарахування пені за кожен день такої прострочки, починаючи з 06.03.2021", - заявили у держпідприємстві.
У StateWatch нагадують, що за кожен день прострочення "Лекхім" зобов'язаний сплатити 0,1% від ціни продукції, а також 7% за прострочення постачання вакцини у понад 30 днів.
"За підрахунками StateWatch розмір пені станом на 14 квітня складає 13,7 мільйони гривень. У свою чергу, штраф складає 24,7 мільйони гривень. Загалом на "Лекхім" має сплатити ДП "Медичні закупівлі" 38,4 мільйона гривень.
Наразі, за кожен день прострочення поставки вакцини "Лекхіму" нараховується пеня в розмірі 252 тисячі гривень", - додають в організації.
Нагадаємо:
30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 млн доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн за договором між ДП "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".
Економічна правда
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