УЗ повернула повний робочий тиждень для всіх залізничників

"Укрзалізниця" з 15 квітня відновила 5-денний робочий тиждень для усіх залізничників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"А з 1 квітня Укрзалізниця здійснює всі соціальні виплати, які передбачені галузевою угодою та колективним договором", - йдеться у повідомленні.

"Нам поступово вдається стабілізувати роботу компанії. Зокрема, покращено низку показників вантажної роботи, завдяки чому у квітні ми спостерігаємо ріст навантаження, а разом з тим - фінансових надходжень.

Це дало нам змогу, як і обіцяли, відновити всі соціальні виплати, які були призупинені у зв’язку з кризою, спричиненою COVID-19, та повернути повний робочий тиждень для всіх залізничників", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

За його словами, з квітня збільшено розмір добових для працівників компанії з 200 грн до 250 грн.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що "Укрзалізниця" з 15 квітня відновлює п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників, а з червня ініціює підвищення зарплат на 8%.

"Укрзалізниця" з 1 липня 2020 року ввела режим чотириденного робочого тижня через продовження карантинних обмежень.

Економічна правда