"Нафтогаз" скаржиться на "клона", що заплутує споживачів
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звертає увагу клієнтів, що не має жодного відношення до діяльності приватної компанії ТОВ "Нафтогаз Постачання" і просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"ГК "Нафтогаз України" є частиною державної Групи Нафтогаз і працює у сфері постачання газу з 2017 року. Натомість, попри схожість назв, ТОВ "Нафтогаз Постачання" є приватною компанією, створеною наприкінці 2020 року.
Хоча компанія зареєстрована у Києві, обслуговує вона переважно клієнтів у Кременці Тернопільської області. При цьому, ціни на газ від цього постачальника вищі за ціни ГК "Нафтогаз України", зокрема у квітні — на 15%", - йдеться у повідомленні.
У Нафтогазі зауважили, що схожість назв спричиняє плутанину двох різних компаній і висловили побоювання щодо можливих маніпуляцій під час підключення клієнтів. З цієї причини компанія звернулася до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності, а саме неправомірного та безпідставного використання торговельної марки.
ГК "Нафтогаз України" просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.
Економічна правда
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