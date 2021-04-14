"Нафтогаз" скаржиться на "клона", що заплутує споживачів

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звертає увагу клієнтів, що не має жодного відношення до діяльності приватної компанії ТОВ "Нафтогаз Постачання" і просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"ГК "Нафтогаз України" є частиною державної Групи Нафтогаз і працює у сфері постачання газу з 2017 року. Натомість, попри схожість назв, ТОВ "Нафтогаз Постачання" є приватною компанією, створеною наприкінці 2020 року.

Хоча компанія зареєстрована у Києві, обслуговує вона переважно клієнтів у Кременці Тернопільської області. При цьому, ціни на газ від цього постачальника вищі за ціни ГК "Нафтогаз України", зокрема у квітні — на 15%", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зауважили, що схожість назв спричиняє плутанину двох різних компаній і висловили побоювання щодо можливих маніпуляцій під час підключення клієнтів. З цієї причини компанія звернулася до Антимонопольного комітету та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності, а саме неправомірного та безпідставного використання торговельної марки.

ГК "Нафтогаз України" просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.

Економічна правда