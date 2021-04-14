Частка "зеленої" енергетики за рік зросла удвічі – "Укренерго"

У 2020 році частка вітрових та сонячних електростанцій у структурі виробництва електроенергії зросла вдвічі - із 3,3% до 6,8%.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

При цьому, встановлена потужність ВЕС і СЕС збільшилась на 1,9 ГВт (+41% у порівнянні з 2019 р.).

"Найбільше зросла встановлена потужність СЕС, пік виробництва яких у весняно-літній період припадає на години денного зниження споживання (з 12:00 до 17:00), що потребує гнучких інструментів для їхнього балансування.

Саме балансування ВДЕ, переважно СЕС, у денні години було торік і залишається на сьогодні основною проблемою інтеграції ВДЕ в енергосистему України", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами "Укренерго", зростання потужностей "зеленої" енергетики продовжиться у 2021 році, і буде рости її частка в загальній структурі виробництва електроенергії в Україні.

Економічна правда