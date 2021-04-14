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Бізнес-омбудсмен заявив про зростання кількості скарг з податкових питань

Середа, 14 квітня 2021, 12:25
 

У 2020 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1,19 тис скарг від бізнесу на дії Податкової, митної та фіскальної служб - це на 120 звернень більше порівняно з 2019 роком, загалом кількість отриманих звернень збільшилась на 91 - до 1,73 тис.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт Ради бізнес-омбудсмена.

"За 2020 рік Рада бізнес-омбудсмена отримала 1737 скарг і завершила розслідування 1159 справ, що відповідно на 9% і 2% більше в порівнянні з 2019 роком", - йдеться у звіті.

"При цьому скарги щодо податкового блоку склали 64%, на дії правоохоронців - 12%, на дії державних регуляторів - 5%, з митних питань - 4%", - йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на мораторій на більшість податкових перевірок і скорочення скарг з цього питання, кількість звернень бізнесу з податкових питань в загальному зросла на 14% в порівнянні з 2019 роком (з 981 до 1117 скарг).

Зокрема, втричі зросла кількість скарг по блокуванню податкових накладних (з 95 до 273), на 63% - по внесенню до списків ризикових платників податків (з 127 до 207), на 36% - на невиконання рішень суду про реєстрацію податкових накладних (з 108 до 147)", - додали у відомстві.

За даними бізнес-омбудсмена, більшість скарг у 2020 році подали українські компанії (89%), переважно - представники малого і середнього бізнесу (76%). Традиційно найбільш активними за кількістю поданих звернень були представники оптової торгівлі (26%), виробництва (12%), агробізнесу (12%), нерухомості (11%) і приватні підприємці (10%).

За словами бізнес-омбудсмена Марчіна Свенчицького, Рада очікує реєстрації нової редакції законопроєкту про бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо:

Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький заявив, що щорічно зростає кількість скарг бізнесу на невиконання судових рішень.

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