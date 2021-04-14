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Укрзалізниця відновлює сполучення між Львовом та Ужгородом

Середа, 14 квітня 2021, 11:26
 

З 16 квітня Укрзалізниця відновлює рух регіонального потяга № 829/830, що сполучає Львів та Ужгород.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Цей напрямок скасували рік тому, та наразі його відновлюють "для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей", кажуть в УЗ.

Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, крім середи, до Львова прибуватиме о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, крім вівторка, о 16:37, прибуватиме до Ужгорода о 22:22.

Зупинки відбуватимуться на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.

Вартість проїзду становитиме до 75 грн. 

Економічна правда

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Укрзалізниця Львів

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