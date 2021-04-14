Укрзалізниця відновлює сполучення між Львовом та Ужгородом
З 16 квітня Укрзалізниця відновлює рух регіонального потяга № 829/830, що сполучає Львів та Ужгород.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Цей напрямок скасували рік тому, та наразі його відновлюють "для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей", кажуть в УЗ.
Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, крім середи, до Львова прибуватиме о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, крім вівторка, о 16:37, прибуватиме до Ужгорода о 22:22.
Зупинки відбуватимуться на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.
Вартість проїзду становитиме до 75 грн.
Економічна правда
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