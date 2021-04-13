АМКУ рекомендував виробникам цементу не підвищувати ціни

АМКУ надав вітчизняним виробникам цементу обов'язкові для розгляду рекомендації не підвищувати ціни.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Рекомендації надали наступним виробникам цементу:

АТ "Подільський цемент",

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент",

ПрАТ "Івано-Франківськцемент",

ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна",

ПрАТ "Миколаївцемент",

ТОВ "Цемент".

"Комітет під час дослідження встановив, що товарними межами ринку є ринок цементу, який сегментується за марками. Водночас в Україні є чотири основні його виробники, що концентрують ринкову владу: сукупна частка Групи CRH, ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", ПрАТ "Івано-Франківськцемент", ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна" перевищує 90 %.

Імпортери є єдиними ціновими конкурентами цих виробників. Їх частка на ринку цементу є незначною (не перевищувала 8 % за підсумками 2019 року).

Доступ до ринку цементу характеризується наявністю бар’єрів, які важко подолати, серед яких - зовнішньоторговельні бар’єри (антидемпінгові заходи на товар - цемент та сировину - цементний клінкер для нього)", - йдеться у повідомленні.

"Комітет встановив, що після набрання чинності Рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яким запроваджено справляння остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну, зокрема, портландцементу походженням з РФ, Білорусі та Молдови (який складав до 90 % від всього імпорту), імпорт портландцементу з цих країн у 2019 році істотно зменшився, а у 2020 році - майже повністю припинився.

У відповідь на застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу з Росії, Білорусі і Молдови, а також запровадження в 2019 році ембарго на цемент з Росії, українські виробники підвищили ціни на свою продукцію", - пояснили в АМКУ.

У Комітеті з'ясували, що у 2019 році найбільше було продано цементу марок ПЦ ІІ/Б-Ш-400 та ПЦ І-500 Р-Н. Напередодні прийняття рішення про застосування остаточних антидемпінгових заходів (березень-травень 2019 р.) українські виробники підняли ціну на ці марки цементу.

Наголошується, що внаслідок цього рентабельність його продажу на внутрішньому ринку у 2019 році, у порівнянні з 2017 роком істотно зросла.

"Наразі в Комітеті наявна інформація, що учасники ринку цементу почали отримувати повідомлення про підвищення виробниками відпускної ціни на цемент українського виробництва.

Врахувавши динаміку змін у цей період факторів, що впливають на собівартість цементу, Комітет не знайшов об’єктивних причин для значного подорожчання цементу.

АМКУ звертає увагу на схожу та циклічну поведінку виробників, що підняли ціни у зв’язку з очікуванням прийняття Комісією антидемпінгових заходів щодо імпортерів та інформує, що такі дії можуть бути оцінені як антиконкурентні узгоджені дії на ринку цементу", - додали в АМКУ.

Економічна правда