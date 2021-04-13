Наразі жодного проблемного банку в Україні немає – НБУ

Наразі Нацбанк жоден банк не може віднести до категорії проблемних, банки дотримуються основних нормативів.

Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка розповів в інтерв’ю Минфин.

Матузка розповів, що основні вимоги до капіталу та ліквідності виконують абсолютно усі банки. Він додав, що у декількох банків є проблеми з дотриманням нормативів кредитного ризику (Н7 та Н9) – такі банки мають індивідуальні плани входження у нормативи.

Проблема з нормативами валютної позиції є у державних Приватбанку і Ощадбанку.

"Вона пов’язана з капіталізацією цих банків так званими індексними ОВДП, які прив’язані до валютного курсу", – пояснив Матузка та додав, що ці банки також мають індивідуальні плани.

За словами заступника голови НБУ, на рівні наглядових рад банків та Мінфіну триває діалог щодо заміни індексованих ОВДП на гривневі, що автоматично вирішить проблему.

Втім, "на сьогодні немає жодного банку, який би був віднесений Нацбанком до категорії проблемних", – підсумував Матузка.