Азербайджан готовий зняти обмеження щодо авіарейсів з Україною

Азербайджан повідомив про готовність зняти обмеження щодо кількості авіарейсів з Україною, також обмеження можуть зняти щодо кількості авіаперевізників.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Наразі міністр інфраструктури Владислав Криклій перебуває у складі урядової делегації з офіційним візитом до Азербайджанської Республіки. У рамках візиту він провів перемовини з міністром транспорту, зв’язку та високих технологій Азербайджану Рашадом Набієвим.

Сторони обговорили співпрацю за різними інфраструктурними напрямками, зокрема, у сфері залізничного, авіа- і автотранспорту.

Зокрема, азербайджанська сторона повідомила про готовність зняти обмеження щодо кількості авіарейсів і позитивно розглянути запит Державіаслужби України. Разом з цим обмеження щодо кількості авіаперевізників країна буде готова зняти до літа 2022 року.

Щодо автолібералізації, азербайджанська сторона готова в майбутньому обговорювати це питання. Наразі сторони домовилися підвищити діючу квоту дозволів під час найближчого засідання Змішаної комісії у травні 2021 року.

Економічна правда