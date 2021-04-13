Аеропорт "Чернівці" прийняв перший регулярний рейс після річної паузи

Аеропорт "Чернівці" 12 квітня прийняв перший регулярний рейс після річної паузи - авіакомпанії "Мотор Січ" (судном АН 24РВ) з аеропорту "Київ" (Жуляни).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" ім.Л.Каденюка" повідомляє про прибуття заявленого авіарейсу Київ (Жуляни)-Чернівці. Рейс виконувався повітряним судном АН 24РВ авіакомпанії "Мотор Січ". Відновлення регулярного авіасполучення у Чернівцях відбулося", - заявили у прес-службі.

"Відповідно до опублікованого розкладу, авіаперевізник буде здійснювати перельоти з Чернівців до Києва три рази в тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

Графік дозволить здійснювати одноденні поїздки в столицю. Літак вилітає з Чернівців о 07:00 і прибуває до Києва о 08:15. Виліт з Києва виконується в той же день о 20:10 з прибуттям до Чернівців о 21:15", - додає avianews.com.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 2 400 грн на одну сторону з урахуванням перевезення 20 кг багажу.

Економічна правда