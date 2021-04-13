У Києві уже відключили опалення у понад 60% житлових будинків

У Києві триває відключення тепла - станом на 6:00 13 квітня від центрального опалення уже відключили 62% (більше 6 тис) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на дані КП "Київтеплоенерго".

"Об'єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключаються від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників закладів.

"Київтеплоенерго" розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність - понад 2,7 тис км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько 5-ти днів", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури - протягом 3 діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.

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