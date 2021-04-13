У Києві уже відключили опалення у понад 60% житлових будинків

Опалювальний сезон у Києві планували закінчити 5 квітня. Проте відклали на кілька днів, через холодну погоду.
У Києві 12 квітня почали відключати опалення.
Економічна правда
У Києві триває відключення тепла - станом на 6:00 13 квітня від центрального опалення уже відключили 62% (більше 6 тис) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на дані КП "Київтеплоенерго".
"Об'єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключаються від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників закладів.
"Київтеплоенерго" розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність - понад 2,7 тис км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько 5-ти днів", - йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали, що рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури - протягом 3 діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо:
Опалювальний сезон у Києві планували закінчити 5 квітня. Проте відклали на кілька днів, через холодну погоду.
У Києві 12 квітня почали відключати опалення.
Економічна правда
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